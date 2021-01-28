Сиэтл, США, , 22:37 — REGNUM В США умерла Жанетт Маус, которая озвучила одного из персонажей будущей игры CapcomResident Evil Village. Об этом 29 января компания сообщила на одной из своих Twitter-страниц.

Маус скончалась 24 января 2021 года в возрасте 39 лет, причиной смерти стал рак кишечника. В проекте Resident Evil Village она озвучила ведьм, которые сопровождают злодейку леди Димитреску.

https://twitter.com/dev1_official/status/1354626845954592768

https://www.instagram.com/p/CKfFT9nJLdv/

Жанетт Маус родилась в 1982 году, она училась актёрскому мастерству в Корнуолльском колледже искусств, расположенном в Сиэтле. Исполнила небольшую роль в драмеди 2011 года «Сестра твоей сестры», составив компанию на съёмочной площадке Эмили Блант, Розмари ДеВитт и Марку Дюплассу.

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