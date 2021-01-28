Канберра, , 22:22 — REGNUM В сети появилась информация о возможной дате выхода игры Dying Light 2. Об этом 28 января сообщил портал Comicbook.

Согласно «утечке» с сайта австралийского ритейлера EB Games релиз Dying Light 2 состоится 25 мая 2021 года. Автор статьи отметил, что информация может оказаться правдивой, поскольку в этом случае игра поступит в продажу во вторник, а, как известно, игры AAA (топ-уровня) чаще всего выходят в этот день недели. Он добавил, что всего два дня назад на странице проекта было указано «TBC 2021» (ожидается, что релиз состоится в 2021 году).

Стоит отметить, что польская студия Techland, занимающаяся разработкой игры, пока ничего не сказала о сроках релиза сиквела Dying Light. В июне 2020 года компания сообщила, что отказалась от услуг игрового сценаристаКриса Авеллона, против которого выдвинули обвинения в сексуальных домогательствах.

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