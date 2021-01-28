Кортина д’Ампеццо, , 22:15 — REGNUM В правительстве Италии рассчитывают, что открытие горнолыжных курортов может состояться 15 февраля, заявил в четверг, 28 января, министр по делам регионов Франческо Боччья.

Будут обеспечены все необходимые меры санитарной безопасности, отметил он.

Ранее участники рынка отмечали, что из-за вызванного эпидемией фактического запрета на работу отрасль зимой 2020−2021 годов потеряет миллиарды евро и окажется на грани выживания.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла миллиарды евро из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что на 9%. Госдолг Италии вырос на 20% ВВП, превысив отметку в 150% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло на миллион человек, в основном речь идет о гражданах с временными и «серыми» контрактами, занятых в сферах туризма, общественного питания, торговли. Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств, ЕС помогает Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.