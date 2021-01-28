Флоренция, Италия, 28 января 2021, 21:58 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Италии в четверг, 28 января, задержали 48-летнего жителя Флоренции по подозрению в подстрекательствах к самоубийству.
По данным следствия, он публиковал такие материалы в TikTok.
Как сообщалось ранее, власти Италии выступили с инициативой ограничить или запретить использование этой (а возможно и иных) социальных сетей и платформ для детей младше 13 лет. Поводом послужила трагическая гибель 10-летней девочки из Палермо, косвенно вызванная именно просмотром подобных роликов.