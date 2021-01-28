Рим, , 21:53 — REGNUM Летом 2021 года летний отдых для граждан Италии, вероятно, будет более доступным, нежели в 2020 году, заявил в четверг, 28 января, вирусолог Андреа Кризанти, передает Mediaset.

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При этом следует готовиться к тому, что на курортах открыты будут только пляжи, но не бары и не кинотеатры, добавил эксперт.

По данным на 28 января, в Италии умер 87 381 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 492 (днем ранее — на 467). Число подтвержденных носителей выросло на 14 372 (днем ранее — на 15 204). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 515 507 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены 474 617 человек — на 3352 меньше, чем днем ранее. 27 января прививку от коронавируса (без учета групп риска — врачей и пожилых людей) сделали 62 230 гражданам. Общее число вакцинированных (также без учета групп риска) составляет 306 465.