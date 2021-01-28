Лондон, , 21:40 — REGNUM Студия Mediatonic планирует выпустить онлайн-игру Fall Guys: Ultimate Knockout на консолях Xbox и Nintendo Switch. Об этом 28 января сообщил портал GamesRadar.

Сейчас игра доступна лишь владельцам ПК и консолей PlayStation. Разработчики отметили, что при выходе Fall Guys на других платформах они хотят реализовать возможность кросс-игры (в матчах могут участвовать владельцы разных игровых устройств). Соучредитель Mediatonic Дэйв Бейли сказал, что если студия всё сделает правильно в этом направлении, то получит «суперсилу» для реализации других оригинальных проектов.

Напомним, релиз Fall Guys: Ultimate Knockout состоялся в феврале 2020 года. Игра представляет собой смесь королевской битвы (в конце матча должны остаться только один игрок или команда), платформера и аркады.

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