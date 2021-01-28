Рим, , 21:40 — REGNUM Антитела в течение трех недель появляются у 99% получивших первую дозу вакцины от коронавируса, с таким заявлением выступили в четверг, 28 января, руководители римского госпиталя Младенца Иисуса.

Вакцинация в Италии Poliziadistato.it

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Спустя 7 дней после получения второй дозы антитела появляются у 100% вакцинированных.

Первыми в Италии начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация будет бесплатной и добровольной, однако власти страны будут настоятельно рекомендовать согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

По данным на 28 января, в Италии умер 87 381 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 492 (днем ранее — на 467). Число подтвержденных носителей выросло на 14 372 (днем ранее — на 15 204). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 515 507 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены 474 617 человек — на 3352 меньше, чем днем ранее. 27 января прививку от коронавируса (без учета групп риска — врачей и пожилых людей) сделали 62 230 гражданам. Общее число вакцинированных (также без учета групп риска) составляет 306 465.