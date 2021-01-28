Милан, Италия, , 21:34 — REGNUM Власти ЕС призывают граждан «не путешествовать без необходимости», с таким заявлением выступила в четверг, 28 января, комиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

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Отказ от необязательных поездок ускорит победу над коронавирусом, констатировала она.

При этом в Еврокомиссии считают, что и применение властями стран — членов ЕС излишне строгих правил перемещения также нецелесообразно, добавила Йоханссон.