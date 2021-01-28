Нарьян-Мар, , 21:27 — REGNUM В Ненецкий автономный округ доставили одну тысячу доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» торговой марки «Спутник V». Как сообщили ИА REGNUM в администрации округа, весь объём направлен в Ненецкой окружной больнице.

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По данным администрации, на лечении и под наблюдением с диагнозом COVID-19, подтверждённым результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находятся 62 пациента, в том числе 3 бессимптомных носителя. Из них в стационаре получают лечение 14 человек, находятся на амбулаторном лечении 48 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор НАО Юрий Бездудный перенес COVID-19 в легкой форме.