Москва, , 03:34 — REGNUM Решение Роскомнадзора оштрафовать социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к подросткам участвовать в несанкционированных акциях вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 28 января в социальной сети Facebook.

«Ну, это же не их дети пойдут под насилие так называемых «мирных» протестующих. Кому-то пальцы петардами или коктейлем Молотова оторвет или глаза обожжет. А кого-то просто могут похитить в такой толпе или подослать с целью провокации к полицейским. А потом родители будут штрафы платить, в лучшем случае, а дети в колониях для малолетних преступников сидеть! Это же не дети провокаторов, сидящих в Германии, Польше, Украине, Прибалтике. У них дети надежно в этих странах спрятаны», — поделилась своим мнением Людмила В.

Множество пользователей однозначно поддержали данное решение. Люди уверены, что социальные сети должны нести ответственность за тем, чтобы не допустить призывы к детям участвовать в несанкционированных акциях.

«Одобряю. Особенно по отношению к иностранным социальным сетям», — написал Sergey R.

Некоторые комментаторы посетовали на то, что суммы штрафов не превышающие четыре миллиона рублей слишком малы для тех оборотов, которыми располагают руководители социальных сетей.

«Для компаний с миллиардными оборотами это слезки… Штрафы должны быть привязаны к обороту или прибыли компании!», — считает Игорь Д.

Отдельные граждане призвали обратиться к иностранному опыту и не стесняться штрафовать соцсети на огромные суммы денег. Только таким образом, уверены граждане, удастся добиться от данных ресурсов соответствия законодательству страны.

«Рублей? Они даже не заметят эти штрафы. Как в Германии или Ирландии на несколько миллиардов евро надо. Чтобы понимали что ответственность дорого обходится», — пишет Александра Б.

Напомним, 28 января стало известно о том, что Роскомнадзор оштрафует Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к подросткам участвовать в несанкционированных акциях, штрафы составят от 800 тысяч до четырех миллионов рублей, говорится в сообщении ведомства.