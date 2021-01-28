Лондон, , 20:40 — REGNUM В Британии за последние сутки зарегистрировано более 28 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 28 января минздрав страны.

По данным ведомства, за сутки выявлено 28 680 новых заразившихся.

Кроме того, сообщается о смерти за 24 часа 1239 пациентов с диагнозом COVID-19.

Всего в Британии с начала пандемии заражение выявлено у более чем 3,7 млн. человек, из которых умерли 103 126.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Британии продолжают ужесточать карантинные ограничения и наказания за их нарушение.

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