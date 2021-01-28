Редвуд-Сити, США, , 20:35 — REGNUM Студия Crystal Dynamics рассказала о том, что будет представлять собой новая игра в серии Tomb Raider. Об этом 28 января сообщил портал GamesRadar.

Разработчики объявили, что проект будущей Tomb Raider объединит в себе истории, рассказанные в оригинальной серии игр компании Core Design и трилогии-перезагрузке от Crystal Dynamics и Eidos Montreal.

Они отпраздновали 25-летие франшизы публикацией ролика длительностью более 5 минут. В нём продюсер Даллас Дикинсон и режиссёр Уилл Керслейк рассказали о том, что могут ожидать поклонники от будущей Tomb Raider.

https://twitter.com/tombraider/status/1354555416210857984

Напомним, релиз самой первой Tomb Raider состоялся 15 ноября 1996 году. Последняя игра серии — Shadow of the Tomb Raider вышла 15 марта 2018-го.

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