Кострома, , 20:28 — REGNUM В Костроме в начале февраля прекратит работу отделение для больных коронавирусом, созданное на базе Костромского областного госпиталя для ветеранов войн. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила первый заместитель директора департамента здравоохранения региона Надежда Шелепова.

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Отделение рассчитано на 85 койко-мест, сейчас в нем находится 34 человека. Решение о постепенном расформировании «коронавирусных» стационаров принято в связи с низкой загрузкой коечного фонда (57%) и снижением уровня заболеваемости в регионе.

«Пока закрываем только один ковид-стационар в госпитале для ветеранов войн, дальше ориентироваться будем по ситуации», — сказала Шелепова.

Напомним, в настоящее время в Костромской области имеется 961 место для лечения пациентов с диагнозом COVID-19. В стационарах лечатся 548 человек. Кроме этого, в Волгореченске в связи с низкой заболеваемостью отменена самоизоляция пенсионеров, введенная с 23 октября 2020 года. Театры и концертные залы с 1 февраля могут заполнять свои залы не на 30%, а уже на 50%. Ранее в регионе сняли ограничения по очному обучению для техникумов и учреждений дополнительного образования.

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