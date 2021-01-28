Нижний Новгород, , 20:22 — REGNUM Пожилой нижегородец получил десять лет колонии строго режима и 500 тысс рублей штрафа за неоднократные насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции 28 января.

Суд признал подсудимого виновным в том, что он на протяжении нескольких месяцев насиловал дочь своей сожительницы. Девочка забеременела.

«Несовершеннолетняя никому не рассказывала о произошедшем, так как злоумышленник угрожал ей, что после этого с ней никто не будет общаться», — пишет нижегородское СМИ.

Пенсионера задержали в феврале 2020 года, он не признал свою вину утверждая, что «все происходило по обоюдному согласию». Осужденный по приговору суда должен выплатить пострадавшей стороне 500 тысяч рублей компенсации за причиненный моральный вред.