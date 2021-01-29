Москва, , 03:32 — REGNUM Жалоба родителей учеников младших классов в одной из школ Днепра на Украине по поводу учительницы, которая учила детей ненавидеть русских и русский язык, вызвала бурное обсуждение в интернете. Граждане выразили своё отношение 28 января в социальной сети Facebook.

«Интересно в этой стране, когда разговаривают на других языках мира, какая реакция граждан? Также с кулаками?», — задаётся вопросом Michael S.

Многие пользователи пришли к выводу, что такие учителя, по сути, разъединяют общество, делая из носителей русского языка врагов. Граждане считают, что такие уроки действительно являются пропагандой ненависти.

«То есть, для этого педагога все страны мира и большая часть украинцев — враги государства? Педагог ляпнул, не подумав. Педагог обязан детей грамоте учить, а не политические лозунги на уроках провозглашать», — поделился мнением Алексей С.

Некоторые комментаторы отметили, что вместо того, чтобы в первую очередь решать серьёзный экономический кризис на Украине его жители занимаются раздором и поиском врагов.

«Мда. Экономика никому не нужна. Все плачут о том, что плохо живут, а рассуждают по поводу других вещей, которые только и делают, что разъединяют», — написал Алекс П.

Нашлись и те, кто призвал русскоговорящих украинцев уезжать из данной страны. Граждане уверены, что ситуация в ближайшее время не измениться к лучшему и они могут попасть в опасность, пребывая на Украине.

«Уезжайте, спасайте себя и своих детей. В дальнейшем ни чему хорошему не приведет эта ситуация», — считает Михаил Т.

Напомним, 28 января родители учащихся одной из школ в Днепре на Украине пожаловались на учительницу младших классов из-за того, что та учила детей ненавидеть русских и русский язык.