Лос-Анджелес, США, , 19:45 — REGNUM Обновление многопользовательской игры Apex Legends исправит проблему с Макоа Гибралтаром, который является одним из персонажей игры. Об этом 28 января сообщил портал Comicbook.

Проблема касается энергетического щита героя, работа которого раздражает многих геймеров. Она заключается в том, что устройство неправильно регистрирует урон. Стоит отметить, что изменения в работу щита не будут внесены при выходе масштабного обновления восьмого сезона.

Разработчики пояснили, что они хотели внести правки в игру с релизом этого обновления, однако в какой-то момент обнаружили серьёзную ошибку. Таким образом, поклонникам онлайн-игры придётся подождать какое-то время.

Напомним, восьмой сезон начнётся в Apex Legends 2 февраля 2021 года. Релиз игры состоялся 4 февраля 2019-го.

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