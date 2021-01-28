Оксфорд, Великобритания, , 19:31 — REGNUM В сеть выложили трейлер игры Evil Genius 2: World Domination. Ролик был опубликован 28 января на YouTube-канале франшизы.

Британская студия Rebellion сообщила, что релиз сиквела состоится 30 марта 2021 года. Страница игры уже присутствует в библиотеке сервиса Steam.

Первая часть Evil Genius вышла 28 сентября 2004 года, этот симулятор злодея, выполненный в жанре стратегии в реальном времени, похож на известные игры Dungeon Keeper и Theme Hospital. Игра представляет собой пародию на популярные шпионские фильмы. Права на франшизу перешли к компании Rebellion Developments 2 марта 2006-го.

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