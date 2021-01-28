Ростов-на-Дону, , 19:27 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев утвердил дату ослабления коронавирусных запретов. Так, смягчение ограничений по COVID-19 в регионе ожидается с 1 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

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В частности, согласно анонсу губернатора, предприятия общепита смогут работать с 7:00 до 00:00 мск, откроются театральные и музейные кассы. При этом снимается запрет для коммунальных служб приостанавливать предоставление услуг ЖКХ в случае неполной их оплаты потребителями.

ИА REGNUM напоминает, что о смягчении антиковидных ограничений глава региона сообщил в ходе пресс-конференции 26 января. При этом ослабление коронавирусных запретов должно сопровождаться чётким выполнением санитарных норм.

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