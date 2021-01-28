Екатеринбург, , 19:24 — REGNUM В Екатеринбурге окончена проверка по факту схода одного из вагонов электрички Кузино — Екатеринбург с рельсов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Инцидент произошёл 12 января. После высадки пассажиров на вокзале в Екатеринбурге последний вагон сошёл с рельсов.

Прокуратура выяснила, что причиной этого стало ненадлежащее исполнение работниками Свердловск-Пассажирской дистанции пути и одноимённого эксплуатационного локомотивного депо своих должностных обязанностей при эксплуатации и содержании верхнего строения железнодорожного пути. В адрес руководителей Свердловской дирекции инфраструктуры и Свердловской дирекции тяги внесены соответствующие прокурорские представления, которые пока находятся на рассмотрении.

Отметим, в результате схода вагона железнодорожный путь не был повреждён. Также обошлось без пострадавших и не возникло задержек в движении поездов.