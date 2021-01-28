Москва, , 19:28 — REGNUM Подравшемуся 23 января с сотрудниками ОМОНа на несанкционированной акции в Москве Сайд-Мухаммаду Джумаеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Соответствующее решение было принято 28 января Пресненским районным судом столицы.

Сторона защиты ходатайствовало об избрании обвиняемому более мягкой меры пресечения и просила суд назначить ему домашний арест. Однако судья прислушался к доводам стороны обвинения и удовлетворил ходатайство следствия, постановив заключить Джумаева под стражу на два месяца — до 23 марта 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Джумаев обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). После драки он покинул Москву и направился в сторону границы с Латвией.

Читайте ранее в этом сюжете: «Борца» с ОМОНом на несанкционированной акции в Москве доставили в суд