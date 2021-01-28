Москва, , 18:43 — REGNUM Выявленный в Великобритании более опасный штамм коронавирусной инфекции пока не зафиксирован на территории России. Об этом заявила 28 января глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Чтобы понимать, циркулирует ли он в России, мы проводим большое количество исследований, которые называются секвенированием. Пока распространения этого вируса среди людей в России мы не видим», — сказала она в интервью Первому каналу.

Напомним, ранее Анна Попова рассказала об уровне иммунитета от коронавируса среди населения России и не исключила возможности отказаться от масочного режима уже в текущем году при условии массовой вакцинации.

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