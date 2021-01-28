Хельсинки, , 18:42 — REGNUM Финская студия Housemarque объявила о своём решении отложить релиз игры Returnal на 30 апреля 2021 года. Об этом 28 января сообщила Twitter-страница PlayStation.

Разработчики пояснили, что им нужно больше времени для доработки и «полировки» игры. Изначально планировалось, что Returnal выйдет 19 марта 2021 года, таким образом, геймерам придется подождать ещё около трёх месяцев.

https://twitter.com/PlayStation/status/1354806469116346368

Returnal будет представлять собой мрачную научно-фантастическую игру, сочетающую элементы экшена и платформера (персонаж передвигается по платформам) от третьего лица. Ранее Housemarque заявила, что эта игра является её «самым амбициозным проектом на сегодня».

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