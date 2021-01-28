Москва, , 18:36 — REGNUM Иммунитет к новой коронавирусной инфекции выработали около четверти граждан России. Об этом заявила 28 января глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Пассажиры в электричке в масках и без Дарья Драй © ИА REGNUM

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"Сегодня порядка 20−25% в среднем уже выработали антитела к этому вирусу», — сказала она в интервью «Первому каналу».

В связи этим главный санитарный врач России указала на важность дальнейшей вакцинации населения. Для победы над эпидемией «нужно привить всех, кто сегодня ещё не переболел», подчеркнула она.

Согласно последним данным оперативного штаба, в России выявлено уже почти 3,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончался 71 651 пациент с COVID-19, излечились и были выписаны более 3,2 миллиона человек.

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