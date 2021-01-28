Архангельск, , 18:28 — REGNUM За последние сутки список больных COVID-19 в Архангельской области пополнили 242 человека, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Лидер по суточному приросту заболевших — Архангельск (+51), на втором месте — Северодвинск (+46). По 16 новых случаев выявлено в Мирном, Каргопольском, Холмогорском и Шенкурском районах, 14 — в Устьянском районе, 12 — в Няндомском. Заболевшие выявлены также в Лешуконском, Вельском, Мезенском и других районах области. Всего на лечении с COVID-19 находятся 3346 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии от COVID-19 скончались 580 жителей Архангельской области.