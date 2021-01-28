Нью-Дели, , 18:18 — REGNUM Главное управление гражданской авиации Индии продлило заморозку международного пассажирского авиасообщения до конца февраля 2021 года, сообщает 28 января агентство RT.

Запрет на международные пассажирские полёты сохраняется, не распространяясь на грузовые воздушные перевозки.

«Компетентный орган дополнительно продлил срок действия циркуляра… в отношении регулярных международных коммерческих пассажирских рейсов в Индию и из неё до 23:59 28 февраля 2021 года. Это ограничение не распространяется на международные грузовые операции и полёты, специально одобренные управлением», — цитирует агентство сообщение индийского ведомства.

При этом уточняется, что в некоторых случаях международные пассажирские авиарейсы могут быть разрешены на отдельных маршрутах.

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