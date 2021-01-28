Казань, , 18:16 — REGNUM Вахитовский районный суд Казани рассмотрел 208 административных дел в отношении участников несанкционированной акции, которая состоялась 23 января. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Татьяна Салова.

«Поступило 208 административных дел. Из них четыре возвращены, четыре отложены и одно прекращено», — цитирует представителя суда «Интерфакс-Поволжье». Она уточнила, что в большинстве случаев обвиняемым назначен штраф в размере 10 тыс. рублей. Кроме того, было принято решение об административном аресте в отношении двоих жителей города.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде городов России в минувшую субботу прошли незаконные акции. В Ижевске ранее было возбуждено уголовное дело по ст. 267.1 УК РФ («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств») по факту выхода людей на проезжую часть во время шествия.

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