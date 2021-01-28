Москва, , 18:25 — REGNUM Видеоблогер Константин Лакеев, напавший во время несанкционированной акции в Москве 23 января на служебный автомобиль ФСБ РФ, доставлен в Пресненский районный суд столицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе суда.

«В Пресненский районный суд города Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лакеева Константина Михайловича», — сообщил представитель суда.

Молодой человек обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство») и ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Следствие просит заключить блогера под стражу на два месяца — до 23 марта 2021 года.

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