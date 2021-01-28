Саранск, , 18:07 — REGNUM Ленинский районный суд Саранска вынес приговор в отношении 65-летнего местного жителя по ч. 3 с. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия»). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что днем 23 января мужчина, «добровольно приняв на себя и исполняя функции организатора публичного мероприятия, привлекая внимание граждан, активно призывал граждан пройти по центральным улицам Саранска».

Уточняется, что около 300 человек вместе с ним прошли по улице Большевистской к Вечному огню и на Советскую площадь к зданию правительства Мордовии. Участники мероприятия скандировали лозунги, игнорируя разъяснения сотрудников полиции. Передвигаясь по улицам, они перекрывали тротуары, создавая помехи пешеходному движению. Обвиняемый же лично руководил «участниками шествия, указывал им направление дальнейшего движения».

«Поскольку публичное мероприятие-шествие не было согласовано с органом местного самоуправления, как того требует закон, суд пришел к выводу о наличии в действиях мужчины состава административного правонарушения», — пояснили в пресс-службе.

Не согласившись с доводами обвиняемого, суд указал, что инкриминируемые мужчине действия подтверждаются видеозаписью.

Судом ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на десять суток.

Как сообщало ИА REGNUM, после несанкционированных акций, которые прошли в ряде городов России в минувшую субботу, кроме административных, возбуждено и расследуется 21 уголовное дело.

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