Челябинск, , 18:06 — REGNUM В Челябинске улицы убираются от снега лучше, чем полтора года назад. Об этом заявила журналистам глава города Наталья Котова.

«Убираются дороги лучше, чем полтора года назад», — цитирует чиновницу Накануне.Ru.

Она также назвала правильным решение разбивать контракты на содержание дорог. По её словам, эта мера дала возможность привлечь несколько подрядчиков. Теперь важно, чтобы для вывоза всего снега на полигоны подрядчики увеличили количество задействованной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе Челябинск пережил обильные снегопады. После этого ряд подрядчиков подверглись штрафам за некачественную уборку улиц.