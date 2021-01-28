Тюмень, , 18:04 — REGNUM В Тюменской области с 16 января отмечается снижение числа суточных заражений коронавирусом. Об этом сообщила руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

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Она отметила, что 96% заболевших — взрослое население. Чаще всего болеют работающие граждане (43% от общего числа), на втором месте — пенсионеры (36%). Дети, школьники и студенты заражаются коронавирусом гораздо реже (7%). На Тюмень приходится 70% от всех зарегистрированных случаев.

Коэффициент распространения инфекции в регионе на 28 января составил 0,95. Наличие свободных ковидных коек — 29%. В сутки проводится около пяти тысяч исследований на коронавирус, результаты выдаются в течение 48 часов.