Буэнос-Айрес, , 18:04 — REGNUM Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил о договоренности с Россией о приобретении 22 млн доз вакцины «Спутник V», сообщает 28 января газета Clarin.

По словам Альберто Фернандеса, эта договоренность не означает безальтернативности российской вакцины, но результаты ее применения уже признаны хорошими.

«Мы работаем со всеми, это не означает, что мы выбрали кого-то одного. «Спутник V» дает хорошие результаты в Аргентине, не возникло никаких противопоказаний», — цитирует президента издание Clarin.

Фернандес пояснил, «что российская вакцина стала первой, доступной в Аргентине». По контракту Аргентина должна получить 5 млн доз российской вакцины в течение января и еще 14,7 млн — в феврале текущего года.

«Также мы добиваемся поставок в Аргентину вакцин компании AstraZeneca, и ведем переговоры с китайской Sinopharm», — отметил президент Аргентины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сам президент Фернандес привился от COVID-19 российской вакциной «Спутник V».

Читайте ранее в этом сюжете: COVID-19 «взбодрил» онкологов России