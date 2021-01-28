Токио, , 17:48 — REGNUM В сети появился новый геймплейный трейлер игры Balan Wonderland. Его опубликовали 28 января на официальном YouTube-канале японской компании Square Enix.

Разработчики приурочили новый трейлер к выходу демоверсии игры, которая позволит геймерам пройти первые два акта сюжета. Скачать её бесплатно уже можно на PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Напомним, Balan Wonderland — это игра в жанре платформера, разработкой которой занимаются авторы франшизы Sonic the Hedgehog. Её релиз ожидается 26 марта 2021 года.

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