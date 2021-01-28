Варшава, , 17:42 — REGNUM Компания CD Projekt RED исправила критическую ошибку, которая недавно появилась в игре Cyberpunk 2077. Об этом 28 января сообщила «Игромания».

Обновление уже доступно на всех платформах. Оно позволит геймерам продолжить прохождение игры, которое прерывалось на задании «Старые друзья».

Напомним, прошлый патч для Cyberpunk 2077 добавил в игру критическую ошибку. По ходу задания «Старые друзья» Горо Такэмура звонил игроку и молчал в трубку — из-за этого геймеры не могли продолжить прохождение.

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