Вашингтон, , 08:36 — REGNUM Через несколько часов после того, как Аманда Горман прочла стихотворение во время церемонии инаугурации президента США Джо Байдена, сборники с ее стихами начали раскупать во всех книжных магазинах. Об этом 28 января пишет Associated Press.

«Надеюсь, что это поможет популяризировать поэзию среди большего населения Америки», — сказал Майк Уайсок, управляющий магазином The Book Stall в Иллинойсе.

Интерес к 22-летней Горман и запрос на ее поэзию не утихает с тех пор, как мир узнал о ней и ее стихотворении «Холм, на который мы восходим», которое она прочла во время церемонии инаугурации. На прошлой неделе ее книги заняли первые места по продажам на amazon.com.

Выход ее нового сборника «Холм, на который мы восходим» перенесен с 27 апреля на 16 марта и включает предисловие от Опры Уинфри.

Горман является самой юной поэтессой, выступавшей на инаугурации президента, с тех пор как Роберт Фрост был приглашен Джоном Кеннеди в 1961 году.

До этого года стихотворения Горман не были опубликованы.