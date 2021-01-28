Варшава, , 17:37 — REGNUM Польская компания CD Projekt RED решила убрать из продажи «полное издание» игры «Ведьмак 3: Дикая охота» для гибридной консоли Nintendo Switch. Об этом 28 января сообщает «Игромания».

Вместо этого в продажу заново поступит базовое издание игры, а дополнения нужно будет приобретать отдельно. По словам разработчиков, подобное решение даст игрокам свободу выбора.

Напомним, «Ведьмак 3: Дикая охота» — это популярная ролевая игра с открытым миром от студии CD Projekt RED. Её релиз состоялся в 2015 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Состоялся релиз первого дополнения для Immortals Fenyx Rising

Читайте развитие сюжета: Авторы Cyberpunk 2077 позволили игрокам продолжить прохождение