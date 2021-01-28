Ханты-Мансийск, , 17:36 — REGNUM В Югре с 1 февраля будет возобновлена деятельность организаций культуры и спорта. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Организации сфера культуры — театры, музеи, кинотеатры — будут работать с учётом заполняемости залов не более 50%. Исключением являются концерты.

Возобновляются спортивные мероприятия с учётом заполняемости зала не более 25% с соблюдением антиковидного регламента.

До 28 февраля продлена самоизоляция для людей старше 65 лет, для людей с хроническими заболеваниями и беременных. А также закрыты кальянные, детские игровые комнаты и развлекательные центры.