Москва, , 17:35 — REGNUM Цифровая перепись, которая пройдет в РФ в 2021 году, будет крупнейшим российским проектом, связанным с Большими данными (Big Data). Об этом корреспонденту ИА REGNUM28 января заявил завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова, профессор Тимур Садыков. Так он прокомментировал высказывание председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая, выступая на Давоссском форуме, сказала, что 2020-е годы могут стать цифровым десятилетием Европы.

«Глобальное превосходство получат страны, обладающие Большими данными. Поэтому сейчас перед властью и бизнесом стоит вопрос не просто создания инструментов для сбора, но интерпретации и презентации больших объемов информации, — сказал Садыков. — Вообще в будущем страны с наибольшим количеством умелых пользователей большими данными получат более высокие шансы стать лидерами в экономическом развитии. Россия — одна из немногих стран, которой предстоит пройти цифровой экзамен в 2021—2022 годах. В 2021 году в РФ проведут первую цифровую перепись — ее участником станет вся страна».

В этом мероприятии, как пояснил Садыков, будут задействованы сопоставительные методы, связанные с Big Data.

«То есть это будет крупнейший российский проект с использованием больших данных, — сказал Садыков. — У этого российского проекта есть две судьбы. Либо его проведут с планшетами и кнопками на Государственных услугах, и он останется крупнейшим, красивым российским проектом. Либо работа не закончится на этом этапе, а продолжится и сосредоточится на улучшении доступности данных и их максимальном использовании налогоплательщиками. Если у нас в стране пойдут по второму пути, то уже на одном из следующих Давосских форумов проект будет иллюстрировать эволюцию государственных методов работы с данными в России».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Росстата Павел Малков заявил, что Всероссийская перепись населения впервые пройдёт с использованием технологии больших данных в режиме эксперимента.

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