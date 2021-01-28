Квебек, Канада, , 17:32 — REGNUM В сети появился релизный трейлер дополнения «Новый бог» для приключенческой игры Immortals Fenyx Rising. Его опубликовали 28 января на официальном YouTube-канале компании Ubisoft.

В новом дополнении Феникс нужно будет пройти испытания различных богов, чтобы заслужить своё место на Олимпе. Для этого герою (или героине) предстоит решить несколько головоломок и победить особенно опасных противников.

Дополнение «Новый бог» уже доступно для всех обладателей сезонного пропуска игры. В течение года разработчики планируют выпустить ещё два расширения.

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