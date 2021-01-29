29 января 2021 | Время чтения 1 мин

Терский р-он, , 13:00 — REGNUM Эльбрусский военизированный противолавинный отряд — это структурное подразделение Росгидромета, отдела который занимается слежением за погодой. Служба размещена в верховьях реки Баксан, посёлке Терскол Кабардино-Балкарии, что рядом с горнолыжными курортами Чегет и Приэльбрусье. Эльбрусский противолавинный отряд отвечает за лавинную безопасность на этих горнолыжных курортах и в близлежащих посёлках (Азау, Терскол, Эльбрус, Тегенекли). Фотограф Антон Подгайко запечатлел работу противолавинной службы.

Кабардино-Балкарская республика, Терскол. Эльбрусский противолавинный отряд Антон Подгайко © ИА REGNUM

Кабардино-Балкарская республика, Терскол. Эльбрусский противолавинный отряд Антон Подгайко © ИА REGNUM Работа эльбрусского противолавинного отряда Антон Подгайко © ИА REGNUM

Работа эльбрусского противолавинного отряда Антон Подгайко © ИА REGNUM

Кабардино-Балкарская республика, Терскол. Эльбрусский противолавинный отряд Антон Подгайко © ИА REGNUM

Работа эльбрусского противолавинного отряда Антон Подгайко © ИА REGNUM

Работа эльбрусского противолавинного отряда Антон Подгайко © ИА REGNUM

Противолавинная служба наблюдает за снегом с помощью специально установленных меток через бинокль, анализирует ситуацию и воздействуют на лавины путем обстрела склонов из 120-мм орудий, заряженных осколочными снарядами, что и вызывает принудительный спуск лавин.

Начальник службы противолавинного воздействия, Олег Остапцов Антон Подгайко © ИА REGNUM

Противолавинная служба наблюдает за снегом с помощью специально установленных меток Антон Подгайко © ИА REGNUM

Работа эльбрусского противолавинного отряда Антон Подгайко © ИА REGNUM Работа эльбрусского противолавинного отряда Антон Подгайко © ИА REGNUM

Работа эльбрусского противолавинного отряда Антон Подгайко © ИА REGNUM

Начальник службы противолавинного воздействия слежения Игорь Комаров Антон Подгайко © ИА REGNUM

На лавины воздействуют путем обстрела склонов из 120-мм орудий, заряженных осколочными снарядами Антон Подгайко © ИА REGNUM Работа эльбрусского противолавинного отряда Антон Подгайко © ИА REGNUM

Такие противолавинные воздействия происходят каждую зиму, но как часто — зависит от фактической погоды. На образование лавин влияет много факторов, включая количество снега и перепады температур. Обстрел лавин осуществляется точечно и не наносит вреда окружающей среде. На время воздействия перекрывается дорога и воздушное движение над районом.

Работа эльбрусского противолавинного отряда Антон Подгайко © ИА REGNUM

Работа эльбрусского противолавинного отряда Антон Подгайко © ИА REGNUM

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