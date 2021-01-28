Токио, , 17:28 — REGNUM Инсайдер с ником Navtra 27 января сообщил, что игра Death Stranding получит расширенное издание для консолей PS4 и PS5. По предварительным сведениям, в него может войти новый сюжетный контент.

При этом нового контента будет так много, что владельцам оригинальной игры придётся за него доплатить. Дата выхода расширенного издания пока не сообщается.

Напомним, Death Stranding — это последняя игра студии Kojima Productions, выпущенная в 2019 году. Проект получил множество положительных отзывов от геймеров и критиков.

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