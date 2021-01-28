Челябинск, , 17:26 — REGNUM Бывший глава Архангельского сельского поселения Челябинской области заподозрен в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Следователи полагают, что в 2015 году он выдал некоторым гражданам фиктивные выписки из похозяйственной книги о якобы наличии у них права пользования земельными участками. Затем получатели справок зарегистрировали свои права на землю. Размер причинённого местному бюджету ущерба превысил 1 млн рублей.

Сейчас следователи выясняют причастность экс-чиновника к аналогичным преступлениям. Также они намерены инициировать признание выписок из похозяйственной книги недействительными и возвращения земельных участков в собственность муниципалитета.