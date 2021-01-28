Москва, , 17:25 — REGNUM Сайд-Мухаммад Джумаев, задержанный после драки с сотрудниками ОМОН на несанкционированной акции в Москве, доставлен в Пресненский районный суд столицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе суда.

«В Пресненский районный суд города Москвы поступили материалы ходатайства следователя об из раним меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Джумаева Сайда-Мухамада Сайд-Ахмадовича», — отметила представитель Пресненского райсуда.

Молодой человек обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранители задержали обвиняемого, когда тот направлялся в сторону границы с Латвией. При себе Джумаев имел два компаса и карту.

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