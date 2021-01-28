Челябинск, , 17:18 — REGNUM В Челябинске возбуждено уголовное дело после взрыва в подземном переходе на проспекте Ленина. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Дело завели по факту нарушения правил безопасности во время строительных работ. Основанием для этого стали результаты доследственной проверки. Идёт комплекс следственных действий. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 28 января в подсобном помещении перехода произошёл хлопок газового баллона. Затем начался пожар. Пострадал рабочий. С ожогами почти 30% тела его госпитализировали.

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