Красногорск, , 17:28 — REGNUM В торговом центре (ТЦ) «Vegas Крокус Сити» в подмосковном Красногорске открылся пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом 28 января сообщается на сайте правительства Московской области.

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Как отметила главный врач Красногорской городской больницы №1 Анжелика Евзерихина, этот пункт стал первой в городе площадкой для вакцинации от COVID-19, размещенной в торговом центре.

Прием пациентов планируется проводить ежедневно с 14.00 до 20.00 в порядке живой очереди. Ожидается, что подобная мера позволит увеличить скорость вакцинации населения в Подмосковье за счет удобства и доступности мест, где можно сделать прививку.

«Многие могут совместить привычные дела и покупки с заботой о здоровье. Пункт вакцинации принимает пациентов без записи, достаточно паспорта и полиса ОМС», — отметила Евзерихина.

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