Женева, Швейцария, , 16:57 — REGNUM Число инфицированных коронавирусом во всём мире превысило 100 миллионов человек. Об этом сообщает 28 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно её последним данным, за весь период с начала пандемии выявлено уже 100 200 107 случаев заражения, скончались по меньшей мере 2 158 761 пациентов с COVID-19.

В первую десятку стран по распространению инфекции входят США, Индия, Бразилия, Россия, Великобритания, Франция, Испания, Италия, Турция и Германия.