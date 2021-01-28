Челябинск, , 16:56 — REGNUM Медицинские организации Челябинска и Карталинского муниципального района окончательно передают в собственность Челябинской области. Такой проект закона приняли 28 января депутаты регионального Заксобрания.

Проект внёс губернатор области Алексей Текслер. Депутаты приняли его в первом чтении. Докладчиком выступил глава минздрава региона Юрий Семёнов. Он отметил, что полностью процесс передачи будет завершён к 31 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о переходе здравоохранения Челябинска в ведение области обсуждался несколько лет. Ранее в госсобственность были переданы 96 муниципальных учреждений здравоохранения в 37 муниципалитетах.