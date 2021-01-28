Санкт-Петербург, , 17:22 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга рассчитывают пополнить бюджет города на сумму более чем в 2,4 млрд рублей за счет проведения деловых мероприятий, запланированных на ближайшие семь лет. Об этом 28 января сообщили в пресс-службе комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Экскурсионный киоск Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам председателя комитета Сергея Корнеева, в Петербург уже привлечено 13 ротируемых конгрессно-выставочных мероприятий — три состоялись, остальные пройдут в период с 2021 по 2028 годы.

«Это внесёт большой вклад в развитие имиджа Санкт-Петербурга как конгрессно-выставочной дестинации, а также в целом в социально-экономическое благосостояние города — совокупные ожидаемые траты делегатов в рамках данных мероприятий внесут в экономику Северной столицы более 2,4 млрд рублей», — заявил Корнеев на открытии X Евразийского Ивент Форума.

Чиновник также отметил, что перед городом на Неве стоит основная зада — совместное преодоление кризиса, вызванного COVID-19, восстановление отрасли. По его словам 2020 год выдался богатым на события и стратегические решения, которые отразились на развитии всей туристской отрасли, в том числе сферы делового туризма.

«Однако участники индустрии гостеприимства Петербурга встретили этот вызов профессионально и наш город, несмотря на пандемию, сохранил свой статус столицы встреч, конгрессов и центра международного делового туризма самого высокого уровня», — подчеркнул глава комитета по развитию туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Санкт-Петербурга разработали меры поддержки пострадавшей от пандемии туристической и гостиничной индустрии города общим объемом в 3,66 млрд рублей. Они уже получили одобрение со стороны федерального центра.

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