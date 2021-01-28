Екатеринбург, , 16:51 — REGNUM Ленинский районный суд Екатеринбурга оставил в силе оправдательный приговор в отношении мужчины, у которого возник конфликт со следователем. Об этом сообщил адвокат Сергей Колосовский в Facebook.

Инцидент произошёл в октябре 2019 года на заправке. Гражданин повздорил со следователем на автомобиле марке Lexus золотого цвета. Представитель СКР заявил, что подкачает колёса первым, хотя его очередь ещё не подошла. Словесный конфликт перешёл в драку.

Позже следователь утверждал, что водитель угрожал ему убийством, было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Однако суд оправдал гражданина. Ленинский районный суд рассмотрел апелляцию представителя СКР и оставил в силе оправдательный приговор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в защиту обвиняемого высказался боксёр Егор Мехонцев.

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