Санкт-Петербург, , 16:43 — REGNUM В Санкт-Петербурге в первый месяц третьей четверти 2020/2021 учебного года сохраняется тенденция к сокращению количества заболевших среди учащихся и педагогов. Об этом 28 января сообщили в комитете по образованию города на Неве.

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По данным на 28 января в петербургских школах из-за болезни отсутствуют 936 детей, что составляет всего 0,18% от общего количества обучающихся. На больничном находятся 497 сотрудников школ — это 1,17% от общего количества сотрудников.

Из-за выявления коронавируса или распространения ОРВИ на обучении с использованием дистанционных технологий находятся 38 классов в 25 школах, это лишь 0,19% от общего количества классов в городе. По той же причине закрыты две группы в двух детских садах.

«Количество обучающихся, находящихся дома по заявлению родителей (смешанный формат обучения), — 10 503 (2% от общего количества обучающихся)», — резюмировали в ведомстве.

Напомним, все школы Петербурга работают в очном режиме. Родители могут перевести ребенка на смешанный, очно-заочный формат, при этом школьник аттестацию проходит в своей школе.

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