Пермь, , 16:28 — REGNUM В Перми утром 28 января на территории порохового завода во время пожара, по уточненным данным минздрава региона, пострадали четыре человека. Один мужчина был осмотрен на месте происшествия бригадой скорой медпомощи и направлен на направлен на амбулаторное лечение в связи с отказом от госпитализации.

В ожоговый центр доставлены трое мужчин 30, 49 и 48 лет. Один пациент находится в тяжелом состоянии и пребывает в реанимационном отделении. Состояние двух других рабочих медики оценивают как удовлетворительное.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 28 января на Пермском пороховом заводе возник серьезный пожар. Пострадали грузчики и водитель. По факту нарушения требований промбезопасности возбуждено уголовное дело.

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